Olay sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan D. isimli şahıs tartıştığı eşine tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darp etti. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde eşi tarafından şiddet gördükten sonra hastanelik olan Derya D. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.