Daha önce de defalarca tehdit etti. 'Buradan gideceksin, burası bana ait, gitmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim' dedi. Tehditlere çok fazla kulak asmadım. Bu kadarını beklemiyordum. Bir insanın ekmek teknesine zarar vermek kadar kötü bir şey olamaz. Çok kötü duygular içerisindeyim. Bu seyyar araba benim ekmek teknem, tek kazanç kaynağım" diye konuştu.