Karşıyaka ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Tülay Ün'ün 5 yıldır çay ve pilav sattığı triporterına geçen perşembe gecesi saldırı düzenlendi. Ün'ün iddiasına göre, aynı bölgede seyyar çay ve pilav satan S.A., hafif ticari aracıyla geldiği bölgede, park halindeki triporterın tekerleklerini bıçakla kesti. Ardından da triporterın üzerine sprey boya ile çarpı işareti çizdi.
Saldırgan aracıyla bölgeden uzaklaştı. Sabah saldırıyı fark eden Tülay Ün, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ün, polise giderek, S.A.'dan şikayetçi oldu.
"BİR YILDIR SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU"
Çok üzgün olduğunu belirten Tülay Ün, "Seyyar arabama zarar veren kişiyi tanıyorum. Çarpı işareti çizmiş. Bu büyük bir tehdit, ölüm tehdidi. Kadınlar Günü'nü böyle kutlamak istemezdim. Kadına şiddet maalesef artıyor" dedi. S.A.'nın kendisini daha önce de tehdit ettiğini söyleyen Ün, "Bu kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü aslında ama 1,5 yıldır seyyar çay da satıyor.