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    • 08.03.2021 22:13
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    Son dakika: Usta tiyatrocu hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... Gerçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 62 yaşında hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rasim Öztekin hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 62 yaşındaki Rasim Öztekin hayatını kaybetti.

    BAKAN KOCA DUYURDU
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    NELER YAŞANMIŞTI?
    62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı.

    Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

    Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

    "Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş.

    112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürülmüş. Beykoz Devlet Hastanesi'nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi. Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeni ile tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık."

    "Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık. Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır."

    KIZI PELİN'İN GÖRÜNTÜSÜ HERKESİ ETKİLEMİŞTİ
    Kalp krizi geçiren babası Rasim Öztekin'in yanından bir an olsun ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önünde oturup çaresizce ağladığı anlar herkesi derinden etkilemişti.

        RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
        Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.

        Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

        1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla "Müzikomedi" (Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte), "Mega Show" (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071' de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995'te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

        Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

        2005 te yine Gani Müjde' nin yazdığı Mehmet Ergen' in sahnelediği "Yıldızların Altında" müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin' le başrolü paylaştı.

        2009 un ocak ayında "Boş gezen ve Kalfası" adlı oyununu oynarken kalbinden rahatsızlandı. Kalbine pil takıldı.

        2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina'da evlendi. Rasim Öztekin'in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir. Şu an, Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alıyor.

        2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.

        2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.
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