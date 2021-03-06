Cüzdanınızı kontrol edin! Hatalı basım 100 lirayı son anda fark etti! Bakın hatalı basım paranın üzerinde ne yazıyor





Bu tür hatalı basım paraların aslında bir değeri olmadığını belirten Sarı, "Ben bu paranın satışından gelecek geliri kanser hastaları için kullanmak istiyorum. Bununla ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olabilirim. Paranın alıcısı olan kişiler de bir araya gelebilir. Suistimale açık bir konu olduğu için dengeli gitsin isterim. Diğer hatalı basım lirası olan kişilere de seslenmek isterim. Bu paraların gerçekte bir değeri yok. Ama bu paralar çok güzel bir amaç için değerlendirilebilir. Yüzlerce veya binlerce liralara satılıp yüzlerce insana fayda sağlayabiliriz" diye konuştu.

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