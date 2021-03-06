SON DAKİKA: Apartman görevlisini öldürdü! Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulundu

ŞOFBENİ KONTROL ETMEK İÇİN GİTTİ

Sabah'ın haberine göre; İbrahim Yener, Nefise Dolapçı'nın kapıcı olarak görev yaptığı apartmanda ikamet ediyordu. Geçen yıl aralıkta sabah vakti duş almak için şofbeni çalıştıran Yener, sıcak su akmayınca Dolapçı'yı arayarak yardım istedi.