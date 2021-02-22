Cüzdanınızı kontrol edin! Servet yatıyor olabilir! 50 TL’nin ön yüzünün sağ üst köşesindeki…

Çimli, "Biraz araştırma yaptım. Bu tür paraların Merkez Bankası tarafından hatalı para sayıldığını öğrendim. Bu tür paralardan sayılı olduğunu öğrendim. Ben de koleksiyoncu olmadığım için koleksiyon yapan birisine değerini verdiği taktirde vereceğim" diye konuştu.