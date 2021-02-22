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    • 23.02.2021 08:21
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    Cüzdanlarınızı kontrol edin! ATM'den emekli maaşını çekti ve servete kondu! 50 TL'si bir anda 50.000 TL oluverdi!

    ATM'den emekli maaşını çekti ve servete kondu! 50 TL'si bir anda 50.000 TL oluverdi! Cüzdanlarınızı kontrol edin! 'da, ATM'den emekli maaşını çeken (63), 50 TL'lerinden birinin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Banknotun sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, 50 TL'sini koleksiyonculara satmak istiyor. Mehmet Çimli, elindeki hatalı basım parayı koleksiyon yapan kişilere satmaya karar verdi. Çimli, "Biraz araştırma yaptım. Bu tür paraların tarafından hatalı para sayıldığını öğrendim. Bu tür paralardan sayılı olduğunu öğrendim. Ben de koleksiyoncu olmadığım için koleksiyon yapan birisine değerini verdiği taktirde vereceğim" diye konuştu.

    DHA
    50 TL'si bir anda 50.000 TL oluverdi! Cüzdanlarınızı kontrol edin!

    ATM'den emekli maaşını çekti ve servete kondu! 50 TL'si bir anda 50.000 TL oluverdi! Son zamanlarda medyada sıklıkla yer bulan hatalı basılan paralar haber olmaya devam ediyor. Son olarak ise Ardahan'da hatalı banknot vakası yaşandı. Kentte ATM'den emekli maaşını çeken, 3 çocuk babası Mehmet Çimli, banknotların arasındaki 50 TL'nin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüzünün sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını ve sağ kısmında da hologram folyolarda, gümüş renklerin eksik olduğunu fark eden Çimli, internetten araştırma yaptı. Banknotun sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını öğrendi.

    ATM'den emekli maaşını çekti ve servete kondu! 50 TL'si bir anda 50.000 TL oluverdi!

    Kentte ATM'den emekli maaşını çeken, 3 çocuk babası Mehmet Çimli, banknotların arasındaki 50 TL'nin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüzünün sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını ve sağ kısmında da hologram folyolarda, gümüş renklerin eksik olduğunu fark eden Çimli, internetten araştırma yaptı. Banknotun sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını öğrendi.

    Para kolekisyoneri: 'Hatalı basım' paraların değeri yok

    Son zamanlarda medyada sıklıkla yer bulan hatalı basılan paralara yüksek fiyat istenmesine, Gaziantep'te para müzesi sahibi olan koleksiyoner Esat Kaplan itiraz etti. Kaplan, paraların hatalı basılmadığını, zamanla silinme yaşadığını ve bu tür paraların herhangi bir değerinin olmadığını söyledi.
    Gaziantep'te Türkiye'nin ilk para müzesini işleten koleksiyoner Esat Kaplan, son günlerde medyada yer alan ve hatalı basım olduğu iddia edilen paraları koleksiyonculara satmaya çalışanlara tepki gösterdi. Yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonuna sahip olan Kaplan, 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan '0'ın hatalı basımdan kaynaklanmadığını ve zamanla silinme olduğunu söyledi.

        'POLİSE ŞİKAYET EDERİM'

        Merkez Bankası'nın son teknolojik sistemle baskı yaptığını hatırlatan Kaplan, şunları söyledi:

        "Paralardaki eksik olan '0' aslında zamanla silinmiştir. Hatalı basım olayı olamaz. Merkez Bankası'nda basılan para yüzlerce sensör ile kontrol ediliyor. Bunları ortaya atanlar aslında Merkez Bankası'nı karalıyor. Bunlar spekülasyondan öte bir durum değil. Bana getirseler o paraları sahte diye almam bile. Gider polise şikayet ederim. Bu paralarla koleksiyoncuların da başı belada. Eline bu paralardan geçiren arayarak yüksek fiyatlarla satmak istiyor. İşin doğrusu bu paraların hiçbir değeri yok."
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