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    • 06.03.2021 06:21
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    SON DAKİKA: Kadıköy’de gece yarısı silahlı saldırı

    Son dakika haberine göre, İstanbul Kadıköy’de bir sitede yaşayan psikolog , akrabası olan ve evinin önünde bir süre konuşup lüks otomobillerine bindiği iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Taruk site güvenliğinden polisi aramasını isteyip evine kaçarken saldırgan şahıslar da Taruk’u bir süre takip ederek tehditler savurdu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıslar kısa sürede yakalandı.

    DHA
    Bu nasıl akraba! Gece yarısı kurşun yağdırdı

    Olay, Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan bir sitenin önünde saat 04.00 sıralarında yaşandı. Orhan Taruk isimli psikolog, iddiaya göre akrabası olduğu öğrenilen Ş.A. ve bir şahıs ile, yaşadığı sitenin önünde bir süre konuştu.

    Taruk daha sonra şahısların lüks otomobiline bindi. Otomobil yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra 4, 5 el silah sesi duyuldu. Ş.A.'nın silahından çıkan kurşunlarla bacağından yaralanan Taruk sitenin kapısından içeri girdi ve güvenlikten polisi aramasını istedi.


    Yaralanan Taruk evine kaçarken saldırgan şahıslar da sitenin önüne gelerek bir süre hakaret ve tehditlerde bulundu, ardından oradan uzaklaştı. Taruk, olay yerine sevk edilen ambulans ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ş.A. ile diğer saldırgan şahıs ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.



        Olaya tanık olan güvenlik görevlisi Sinan Demirci, "Oturuyordum, dışarı çıktı. Siyah araç geldi, ona bindi, gittiler. 50 metre ileride silah sesi duydum. Baktım, koşa koşa geliyor.




        Adamlar peşinden birkaç tane sıktılar. İki kişilerdi. Biri silahla uğraştı. Orhan bey koştu gitti. Polisi ara dedi. Baktım adamlar geliyor bu tarafa doğru. Ben de kapıyı örttüm. Adamlar sonra gittiler. Bacağından yaralanmış"         dedi.

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