MÜGE ANLI'YA ÖLÜM TEHDİDİ!

Uygun'un ağabeyi, Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gazeteci Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti. Uygun'un ağabeyi paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.