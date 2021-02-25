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    • Yaşam
    • 25.02.2021 15:34
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    • 25.02.2021 15:49
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    Jandarma uygulama sırasında fark etti! Sahibi vermemek için direnip silahı kafasına dayadı

    'da jandarma tarafından durdurulan araçta bulunan köpeği, beslenmesinin yasak olması nedeniyle ekipler tarafından alınmak istedi. Bu sırada araçtan inen kadın çıkardığı tabancayla bir el havaya ateş ettikten sonra silahı kafasına dayadı. Köpeği vermemekte direnen kadının o anları kontrol noktasında bekleyenler tarafından kaydedildi.

    Jandarma fark etti! Sahibi vermemek için silahı kafasına dayadı

    Karaman - karayolunda jandarma uygulama sırasında durdurduğu araçtaki beslenmesi yasak olan cinsi köpeği almak istedi. Bu sırada araçtan inen kadın, tabancayla bir kez havaya ateş edip, silahı ara ara başına dayadı. O anlar, yolda kontrol noktasında bekleyenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, bugün öğle saatlerinde, Karaman - Antalya karayolunda meydana geldi. Yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurulan araçta beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği görünce almak istedi. Görgü tanıklarının iddiasına göre jandarmanın köpeği alması üzerine aracından inen kadın, elindeki tabancayla havaya bir kez ateş açtı. "Köpeğimi alırsanız kendimi vururum" diyen kadın, ara ara silahı başına dayadı. Jandarma ekipleri, bölgede kontrol için bekleyen araç sürücülerini uzaklaştırdı. Kontrol noktasında olan bir sürücü, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüleri çeken kişi, "Kadının pitbull köpeğini almak istediler ve kadın tabancayı çıkardı" dedi. Görüntüleri çeken kişi ve araçtakiler, güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

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