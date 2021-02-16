Baklavada hile! Maliyeti bu yöntemle düşürüyorlar

Bu hile yöntemini tüketicinin tadından anlamasının mümkün olmadığını anlatan Antalya, Burdur ve Isparta'da 16 şubesi bulunan baklavacı Hakan Öner, günde 1.5 ton baklava ürettiklerini söyledi. Hileli ürünlerin her sektörde olduğu gibi tatlı sektöründe de olduğunu belirten Öner, "Maalesef hile yapan işletmeler bizim sektörümüzde de var. Gıda boyasıyla yer fıstığını öğütüp Antep fıstığı gibi kullanırlar. Tüketici yeşil rengi görünce fıstık sanıyor. Ceviz yerine ise ayçiçeği çekirdeği içi kullanılıyor. Fiyat konusunda tüketici dikkat etmeli. 15-20 liraya satılan baklavalardan almasınlar. Baklavanın maliyeti bile o fiyatların çok üstünde" dedi.

Glikozun da ürünün raf ömrünü uzatmak için kullanıldığını ifade eden Öner, "1 kilo cevizli baklava 30-60 lira arasında. Fıstıklı baklava ise 70-120 lira arasında satılıyor bizde. Ürüne hile karıştırsam, maliyetinden en az yüzde 50 kar ederim" dedi.