Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, önceki gün öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'dan Adana'ya geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesi, Gülçür'ü Adana Havalimanı'nda karşıladı. Gülçür'ün eşi Zeynep Gülçür, eşine sarılarak gözyaşı döktü.
Küçük kızları Beste ve oğulları Berke'ye sarılarak ağlayan Halil Gülçür'ün gözyaşlarını eşi Zeynep elleriyle sildi. Zeynep Gülçür, eşinin kurtarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, doğum gününde mutlu haberi aldığını ve Sevgililer Günü'nde de ona kavuştuğunu söyledi. Halil Gülçür, daha sonra ailesiyle birlikte Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine gitti. Evinin kapılarını açan Halil Gülçür, yaşadığı zorlu süreci ayrıntılarıyla anlattı.
'6-7 SAAT UĞRAŞTIKTAN SONRA BİZE ULAŞTILAR'
Olayın yaşandığı gün baskının farkına vardıkları an mürettebatla birlikte geminin toplanma bölüme saklandıklarını söyleyen Halil Gülçür, baskın yapan korsanların 10 dakika içinde yerlerini fark ettiğini fakat kapıları kapattıkları için içeriye giremediklerini söyledi.