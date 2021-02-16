Yaklaşık 7 saat boyunca korsanların kapıyı açmak için uğraştığını dile getiren Gülçür, "İçeri girdiler. O acı anlar yaşandı. Sonra bizi tekneye aldılar. Adaya benzeyen bir yere götürdüler. 21 gün boyunca orada kaldık. Sonraki süreçte devletimiz sağ olsun gerekli girişimler başlatılmış. Bu sıkıntıyı bitirdiler. Bizim durumumuzla ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Evimdeyim, çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.