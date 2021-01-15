"En doğru yöntem laboratuvarlarda analiz yapılması. Ama bunun yanı sıra evde yapılacak bazı testler ile de anlaşılabilir. 0 ve -6 derece arasında bir buzdolabına konulduğunda kristalleşme görülüyorsa gerçek zeytinyağı olduğu anlaşılıyor. Yine su dolu bir bardağa konulduğunda zeytinyağı yüzeye, üzerine çıkıyorsa gerçek zeytinyağı olduğu anlaşılabilir. Bir başka yöntem ise tuz ruhu ile buluştuğunda rengi değişmiyorsa zeytinyağının saf olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca içildiğinde genzi yakan zeytinyağının gerçek yağ olduğunu anlayabiliriz. Zeytinyağı kokusu zaten baskındır. Ancak en doğru yöntem gıda laboratuvarda tahliller yapılmasıdır."