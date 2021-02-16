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    • 16.02.2021 08:35
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden yoğun kar uyarısı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? | 16 Şubat hava durumu raporu

    İstanbul'da ve yurdun çeşitli illerinde etkisini gösteren soğuk ve kar yağışlı havayla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışının, ’nun güney ve doğusu, Orta , Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile , Sakarya, , , , Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam edecek mi? İşte 16 Şubat 2021 il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden yoğun kar uyarısı!

    Meteoroloji'nin hava durumu raporunda çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


    YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
    Kar yağışının, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI
    Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Çok bulutlu, doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 2°C
        Çok bulutlu

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, -1°C
        Çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 1°C
        Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        EGE
        Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, -4°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 3°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        İZMİR °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

        MANİSA °C, 4°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        AKDENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olmak üzere, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-100 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 14°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 11°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY °C, 13°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, -2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA -5°C, -3°C
            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            ÇANKIRI -6°C, -3°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            ESKİŞEHİR -6°C, -3°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KONYA -4°C, -1°C
            Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            BOLU °C, -3°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            DÜZCE °C, 0°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KASTAMONU °C, -3°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 1°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, -1°C
            Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            RİZE °C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN °C, 2°C
            Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            TRABZON °C, 4°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                ERZİNCAN °C, 12°C
                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

                ERZURUM °C, 8°C
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                KARS °C, 7°C
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                VAN °C, 10°C
                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                GAZİANTEP °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                SİİRT °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

                ŞANLIURFA °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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