Solmaz, en doğru yöntemin laboratuvar analizleri olduğunu ifade ederek, "Örneğin, çok bal tüketen bir ailesinizdir. Balı ağzınıza aldığınızda kendine özgü tat ve koku bırakır. Ama hile uygulanmış bir balda sadece ağızda tatlı olarak kalır. Ancak bu, balın ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu göstermez. Bir balı tahlil etmek için de 76'ya yakın barometre vardır. Bal bu barometrelerden geçmesi gerekiyor. Tüketicilerimiz belli başlı bilinir markaları almaları lazım. Alacağı ürünün üzerinde parti numarası, üretim ve son kullanma tarihi ile nerede, ne şekilde üretildiğiyle ilgili zaten belirlidir. Vatandaşlarımızın bu balları almaları lazım. Bu ballar da zaten Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından rutin olarak kontrolleri ve analizleri yapılmakta, numuneleri alınmaktadır" dedi.