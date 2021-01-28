Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Ekşi, en çok hile yapılan gıdaların başında bal geldiğini söyledi. Ekşi, "Hem renk hem de koku katkısı ile doğal baldan daha iyi gözüken sahte bal yapılabiliyor. Gıdaya bakarak, tadarak hileli olup olmadığını anlamak çok zor. Bu durumda tüketicilerin yapması gereken onaylı ve kayıtlı ürünleri satın almasıdır" dedi.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, gıda hilelerinin eskiye dayanan bir problem olduğunu belirtirken, tüketicilere güvenilir markaların ürünlerini tüketmelerini tavsiye etti. Hile yapılan gıdaların genellikle üretimi yetersiz, fiyatı yüksek ve bazı vatandaşların ulaşamadığı gıdalar olduğunu söyleyen Ekşi, Türkiye'de ve dünyada gıda hilelerinin yaygın olduğunu kaydetti.
En yaygın peynir ve yoğurt gibi süt türevi ve salam, sosis gibi et türevi gıdalarda hile yapıldığını ifade eden Ekşi, şöyle dedi: