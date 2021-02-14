Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler sonrası bazı illerde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacaktı. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil oldu.
İşte okulların tatil olduğu o iller:
İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:
"Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım."
BOLU
Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi.
Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti.
Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.
DÜZCE
Düzce Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü toplandı.
Kentteki kar yağışının yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat'ta il merkezinde ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel ana okullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."