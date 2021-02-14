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    • Yaşam
    • 14.02.2021 13:43
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    • 14.02.2021 14:17
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    'ta kan donduran anlar! "Sonun Özgecan gibi olacak" diyerek tehdit etmişti

    İstanbul'da isimli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınla "Hacer" ismindeki bir kadını ölümle tehdit eden Azerbaycan uyruklu şahıs, Fatih'te gözaltına alındı.

    TikTok'ta kan donduran anlar

    Sosyal medya üzerinden bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan zanlı, Fatih'te gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

    Şüpheli S.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada Fatih'te gözaltına alındı.

    Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam TikTok'ta kan donduran anlar! "Sonun Özgecan gibi olacak" diyerek tehdit etmişti