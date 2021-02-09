Sigaranın etkileri nikotin ve yanan yağla beraber alınan o dumanın ciddi yan etkilere neden olabileceğini söyleyebiliriz. Elektronik sigara, sigaradan çok daha zararlı bir durum içeriyor. Kendi kliniğimizde yaptığımız çalışma gösterdi ki bunun hastalık olarak akciğerde yaptığı etki normal sigaranın zararıyla hemen hemen aynı oranda" ifadelerini kullandı.

"MEKANİK FİLTRELERİN KULLANILMASI KANSER RİSKİNİ AZALTMAZ"

Sigaranın katranını azaltmak amacıyla geliştirilen filtrelerin de zararı ortadan kaldırmadığını hatırlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, "O dönemde kanser riskinin azaldığını söylüyorlardı. 50 yıldır yapılan çalışmalar katran içeriğinin azaltılması, filtre takılması, mekanik filtrelerin kullanılmasının kanser riskini azaltmadığını gösterdi. Bunlar sadece kanserin yerini değiştirmektedir. Katran olduğunda daha merkezi bölgelerde kanser meydana gelirken katran azaldığında daha uç bölgelerde kanser görülüyor. O nedenle sigara, sigara ürünleri ya da sigaraya benzeyen kimyasal maddeler kullandığınızda bunların hepsinin yan etkilerinin oldukça yüksek olduğunu bilmelisiniz" uyarısında bulundu.