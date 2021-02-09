'Mor renkli köy' olarak bilinen Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı 261 nüfuslu Kuyucak köyü sakinlerinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yaz aylarında mor bahçeleri görmek ve fotoğraf çektirmek için binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Kuyucak'ta bugüne kadar yerleşik nüfustaki hiç kimsede koronavirüs vakası görülmediği açıklandı.
Köyde şu ana kadar izolasyon veya karantina da uygulanmadı. Koronavirüsle mücadelede tüm tedbirlerin alındığı köyde sakin bir hayat geçiyor. Muhtarlık ise tüm bunlara rağmen tedbirleri elden bırakmıyor. Köy camiinde sürekli koronavirüs tedbirleri kapsamında anons yapılıyor. Vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymaları isteniyor.
"ŞU AN SIKINTIMIZ YOK"
Her yıl temmuz ve ağustos aylarında Türkiye ve dünyadan ziyaretçi akınına uğrayan Kuyucak köyünde, lavanta bahçeleri köyün turizm kaynağı oldu. Geçen sezon koronavirüs salgınına rağmen lavanta bahçeleri yaklaşık 500 bin turisti ağırladı.