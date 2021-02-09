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    Covid-19 üç ülkede mutasyona uğradı: Daha agresif bir hal aldı! Aşılar yeni türe karşı koruma sağlayamadı

    Dünyayı saran COVİD-19, iki milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Aşılama da salgını bitirmeye çare olmadı. Virüs, vaka sayılarının fazla olduğu , ve 'da mutasyona uğradı. Daha agresif hale gelerek bulaşma etkisini yüzde 70 artırdı! Aşıların, yeni mutant virüse karşı etkisi yarı oranda azaldı! Bilim dünyası bir kez daha çaresiz kaldı. TAKVİM'e konuşan uzmanlar, korkutan uyarıyı yaptı: Artık gençler de tehlikede!

    Belaya bulaştık

    Dünyayı saran COVİD-19, iki milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Aşılama da salgını bitirmeye çare olmadı. Virüs, vaka sayılarının fazla olduğu İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyona uğradı. Daha agresif hale gelerek bulaşma etkisini yüzde 70 artırdı! Aşıların, yeni mutant virüse karşı etkisi yarı oranda azaldı! Bilim dünyası bir kez daha çaresiz kaldı. TAKVİM'e konuşan uzmanlar, korkutan uyarıyı yaptı: Artık gençler de tehlikede!

    İNGİLTERE
    İSIM: B.1.1.7
    TÜRKİYE'DE VAR MI?: Evet
    ÖZELLİKLERİ: İngiltere'de Aralık ayında ortaya çıktı. Yüzde 70 daha çabuk bulaşıyor. Vaka sayısında hızlı bir artışa yol açıyor.

    GÜNEY AFRİKA
    İSIM: 501Y.V2 or B.1.351
    TÜRKİYE'DE VAR MI?: Evet
    ÖZELLİKLERİ: Aşıların etkinlik oranını azaltıyor. Aşılar, daha az antikor oluşturuyor. Görüldüğü ülkelerde aşılama çalışmaları teker teker askıya alınıyor.

        BREZİLYA
        İSİM: P.1
        TÜRKİYE'DE VAR MI?: Evet
        ÖZELLİKLERİ: Mutasyonun en tehlikeli türü. Bilinmeyen etkiler gösteriyor. Aşıların etkinliğini azaltıyor. Antikor oluşmasını engelliyor.

        BULAŞ RİSKİ ARTIYOR
        Prof. Dr. Alper Şener: Varyant ile mutant arasında çok küçük farklar var. Varyant virüste minik değişikliklere, mutasyon ise büyük ve genel değişimlere yol açar. Dolayısıyla şu anda dünyada İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutantı var diyebiliriz. Korkulan şu ki, mutant virüslerde hastaların klinik tablosu ağırlaşıyor. Bu hastaların hastanede karantinaya alınması gerekiyor.

        ÖLÜM ORANI YÜKSEK
        Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Vaka sayısında yeniden 7-8 bine yükseldik. Bu bizi kaygılandırıyor. Brezilya mutasyonunun bulaşıcılık oranı yüksek. Hatta ölüm oranı da yüksek. Ülkemizde şu anda 2.5 milyon kişi aşılandı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda varyant 1 için aşılar etkili görünmüyor. Varyant 2 ve 3 bir miktar aşının sağladığı bağışıklığı azaltıyor, ama yüzde yüz değil.

            YENİ DALGA GELİYOR
            Prof. Dr. Serhan Sakarya: Normalde bir virüs zamanla aktivitesini kaybeder; ancak Corona'da böyle olmuyor. Virüs mutasyona uğruyor ve her mutasyon bize korku ile geliyor. Örneğin; Brezilya ve İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonların hepsinin bulaşıcılığı daha fazla. Artık genç nüfusta da ağır seyreden semptomlar görüyoruz. Mart'ı bulmadan şubat ayı sonunda 3. dalga ile karşı karşıya kalabiliriz.

            OXFORD DURDU
            Oxford/ AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, Güney Afrika'daki mutasyona karşı koruma sağlayamadı. Ülkede, aşılama askıya alındı.

            VAHALLE
            Mutant virüsün üç türüne de Türkiye'de rastlandı. Kahramanmaraş Pazarcık'a bağlı Karahöyük Mahallesi'nde dün panik vardı! İngiltere'den gelen aile, yakınlarına mutant virüsü bulaştırdı! 50 hanelik 250 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

                EYVAH VİRÜÇ
                Bir karantina haberi de Eskişehir'den geldi. İstanbul'da yaşayan bir aile Odunpazarı'ndaki yakınlarını ziyaret etti. 9 kişide mutant virüs belirlendi. 26 kişilik 3 ailenin 10 gün karantinaya alındığı belirtildi.

                AŞIRI ÖVGÜ
                Türkiye, dünyaya pandemi dersi verdi. Virüse karşı aşılamada da örnek gösterildi. Alman Tagesschau kanalı, Türkiye'nin aşı kampanyasında sorunsuz ilerlediğini söyledi. "Türkler aşıyı Almanlardan çok sonra aldı. Ancak 2.5 milyon kişi aşılandı. Almanya'da ise sadece 2.1 milyon kişi aşılandı" dedi.

                NASIL BİLLİYOR
                İşadamı Bill Gates, COVİD- 19'u yaymakla suçlandı! Dün katıldığı bir programda "Solunum yolu hastalıkları çok korkutucu. Uçağa ya da otobüse binebiliyorsunuz" ifadesini kullandı. İklim değişikliği ve biyoterörizme karşı önlemler alması gerektiğini açıkladı.

                    HUZUR YOK!
                    Almanya'nın Belm kasabasındaki St. Marien Yaşlılar Yurdu'nda COVİD-19 testi yapıldı. Hepsinde, İngiliz mutasyonuna rastlandı! Huzurevindeki yaşlıların hepsinin aşılanmasına rağmen virüse yakalandığı anlaşıldı.

                    COVİD AŞILARI YAPILDI EFSANELER KULAKTAN KULAĞA YAYILDI!
                    Kısırlaştırıyor.
                    Erkekliği bitiriyor.
                    İyileştirmiyor.
                    Korumuyor.
                    Yaşlıları öldürüyor.
                    Yan etki yapıyor.
                    Alerjiyi tetikliyor.
                    Güvenli değil.
                    DNA'yı değiştiriyor.
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                    Haberler Güncel Covid-19 üç ülkede mutasyona uğradı: Daha agresif bir hal aldı! Aşılar yeni türe karşı koruma sağlayamadı