Covid-19 üç ülkede mutasyona uğradı: Daha agresif bir hal aldı! Aşılar yeni türe karşı koruma sağlayamadı

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Vaka sayısında yeniden 7-8 bine yükseldik. Bu bizi kaygılandırıyor. Brezilya mutasyonunun bulaşıcılık oranı yüksek. Hatta ölüm oranı da yüksek. Ülkemizde şu anda 2.5 milyon kişi aşılandı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda varyant 1 için aşılar etkili görünmüyor. Varyant 2 ve 3 bir miktar aşının sağladığı bağışıklığı azaltıyor, ama yüzde yüz değil.