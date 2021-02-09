Covid-19 üç ülkede mutasyona uğradı: Daha agresif bir hal aldı! Aşılar yeni türe karşı koruma sağlayamadı

Dünyayı saran COVİD-19, iki milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Aşılama da salgını bitirmeye çare olmadı. Virüs, vaka sayılarının fazla olduğu İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyona uğradı. Daha agresif hale gelerek bulaşma etkisini yüzde 70 artırdı! Aşıların, yeni mutant virüse karşı etkisi yarı oranda azaldı! Bilim dünyası bir kez daha çaresiz kaldı. TAKVİM'e konuşan uzmanlar, korkutan uyarıyı yaptı: Artık gençler de tehlikede!
İNGİLTERE
İSIM: B.1.1.7
TÜRKİYE'DE VAR MI?: Evet
ÖZELLİKLERİ: İngiltere'de Aralık ayında ortaya çıktı. Yüzde 70 daha çabuk bulaşıyor. Vaka sayısında hızlı bir artışa yol açıyor.
GÜNEY AFRİKA
İSIM: 501Y.V2 or B.1.351
TÜRKİYE'DE VAR MI?: Evet
ÖZELLİKLERİ: Aşıların etkinlik oranını azaltıyor. Aşılar, daha az antikor oluşturuyor. Görüldüğü ülkelerde aşılama çalışmaları teker teker askıya alınıyor.