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    Koronavirüs değişti biz değişmedik! Ölümü hiçe sayıp gezintiye çıktılar...

    Sürekli mutasyon geçiren yeni tip koronavirüs salgını 2.3 milyon kişinin canını aldı. Dünya eve kapandı. Bazıları ise ölümü hiçe saydı. Gezintiye çıktı. İşte haberin detayları ve 8 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz yeni tip koronavirüs salgınına dair haberler...

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    Virüs değişti biz değişmedik

    Corona yüzlerce kez mutasyon geçirdi. ne aşı ne de ilaç fayda etti. Bulaş hızıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

    Bizde ise kimse buna aldırış etmedi. Fırsatını bulan gezmeye gitti. Bebek, Caddebostan sahilleri dün metrobüs gibiydi...



    METROBÜS ACİLDEN KÖTÜ
    Doç. Dr. Seda Özkan: Toplu taşıma araçları yoğun bakım ve acil servislerden daha tehlikeli...

    İSTANBUL KOPTU GİDİYOR
    Prof. Dr. Levent Akın: Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, hastalık, ikinci zirveyi yapacak...



    Üsküdar, Kadıköy ve Bebek sahillerini dolduran vatandaşlar ne maske taktı, ne mesafe kuralını uyguladı.



    TOPLU B'ULAŞIM'
    COVİD-19, şehre indi! Metroya metrobüse bindi! Milyonlarca insanı hasta edecek bulaş zincirini elde etti. Uzmanlar, tehlikeyi şöyle özetledi: Toplu taşıma araçlarında virüs kapma riski acil servisten daha yüksek.



        Coronavirüs kabusu, yedi kıtaya yayıldı. 2 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Aşılamayla birlikte tam salgın bitti derken, şimdi de mutasyon paniği başladı! Uzmanlar, çift maskenin ve mesafenin önemini anlattı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Özkan ise farklı bir tehlikeye vurgu yaptı. Toplu taşıma araçlarındaki bulaş riskine değinen Doç. Dr. Seda Özkan "Otobüs ve metrolarda bulaş riski acil servislerden fazla" ifadesini kullandı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: Hastanelerde ya da acil servislerde herkes maskeli, havalandırmamız ona göre. Bulaş riskinin yüksek olduğu yerler toplu araçlar toplu taşımalar kahvehane ve restoranlar.



        NASIL KORUNMALI?

        Toplu taşıma araçlarını kullanırken mutlaka çift maske takın.

        Koltuklarda tek oturmaya çalışın.

        Araçta tutunduysanız indiğinizde mutlaka ellerinizi kolonya veya dezenfektan ile temizleyin. İsterseniz eldiven takın.

        Araç içerisinde yüksek sesle konuşan biri varsa uyarın. Yüksek sesle konuşmak, virüs yayılımını artırır.

        Otobüste, cep telefonu ile konuşmamaya özen gösterin.

        Toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu saatleri tercih etmeyin. Teması en aza indirin.

        Araçların camları kapalıysa açın. Havalanmasını sağlayın.



        ÇİFT MASKE UYARISI

        COVİD-19, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyona uğradı. Üç mutant virüse de Türkiye'de rastlandı. Uzmanlar uyardı:

        PROF. DR. MUSTAFA HASÖKSÜZ: Bez maskeler mutant virüse karşı korumaz. Toplu taşımada çift cerrahi maske kullanılmalı. N95 maskeleri halk kullanmamalı.

        PROF. DR. DENİZ ÇALIŞKAN: Mutasyona karşı cerrahi maskeler kullanılmalı. Cerrahi 3 katlı maske koruyuculuk açısından daha üstün.

        PROF. DR. MURAT AKOVA: Mutant virüs yüzde 40 daha fazla bulaşıyor. Kalabalık ortamlarda çift maske kullanılması gerekiyor. (BURAK ERDEM ÇELİK)

        ENDİŞE İ'ÇİN'DELER
        Salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'da bu kez aşı krizi patladı! Alman Süddeutsche gazetesinin iddiası ortalığı karıştırdı. Buna göre AB üyesi ülkeler Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği BioNTech aşısında tedarik sıkıntısı yaşadı. Birçok ülke, Çin ve Rus aşılarından alınması için baskı yapmaya başladı. Avusturya Başbakanı Kurz "Çin aşısıyla aşılanmaya hazırız" çağrısı yaptı.



            HEPİMİZE YETMİŞ!
            Pandemi nedeniyle hayatımıza giren karantina özellikle 65 yaş ve üzerini olumsuz etkiledi. Pskiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, evlere kapanmanın depresyona neden olduğunu söyledi. "70 yaşında hayatında ilk kez antidepresan kullanmak zorunda olan hastalarımız var. Coronavirüs şu anda yaşamsal travma olarak hastalıkları başlatan olay" dedi.



            YARASALAR MASUM
            Dünya Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik ekip, COVİD-19'u araştırmak için Çin'e gitti. Virüsün ortaya çıktığı iddia edilen Wuhan'daki gıda pazarını gezdi.

            Rus uzman Vladimir Dedkov'den yarasaları aklayan bir açıklama geldi. "Laboratuvar mükemmel bir şekilde donatılmış. Oradan bir şeylerin sızmış olamaz. Gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt yok" dedi.

            Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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