Koronavirüs değişti biz değişmedik! Ölümü hiçe sayıp gezintiye çıktılar...

Corona yüzlerce kez mutasyon geçirdi. ne aşı ne de ilaç fayda etti. Bulaş hızıyla dünyayı şaşkına çevirdi.



Bizde ise kimse buna aldırış etmedi. Fırsatını bulan gezmeye gitti. Bebek, Caddebostan sahilleri dün metrobüs gibiydi...





METROBÜS ACİLDEN KÖTÜ

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İSTANBUL KOPTU GİDİYOR

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