Boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, gençlerden Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşuyor. Gençlerin videoda adını geçirdiği Mert'in Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın olduğu belirlendi. Suriye'de uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenilen Mert Dalgın'ın ağabeyi ile yakın arkadaş olduğu diğer gençlerin cenaze törenine katılmak için birliğinden izin alarak Alaşehir'e geldiği öğrenildi.