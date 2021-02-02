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    • 02.02.2021 16:35
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    Son dakika: 'da 4 gencin intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz

    ’da 4 arkadaşın intiharı ’yi derinden sarsmıştı. Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor. Gelen son dakika haberine göre, 4 arkadaştan (23), (22) ve 'ın (24), ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Gençler, görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına veda ediyor.

    Son dakika haberine göre, Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı.

    Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) yer alıyor.

    Uyuşturucu içtikleri görülen gençlerden Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor.

        Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşuyor.

        Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın cansız bedenlerinin yan yana yatar halde, Serkan Zangal'ın cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Zangal'ın üzerine doğru olduğu bildirildi.

        Soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Zargan'ın Alaşehir'deki eviden alınan bilgisayar da incelenecek.


            SIRAYLA İNTİHAR MI ETTİLER?
            Bir iddiaya göre, cesedi otomobile koyan 3 arkadaş, bağ evinde bulunan Suat Zengin'e ait ruhsatsız av tüfeğini de alarak 500 metre ilerideki Akçeşme mevkiine gitti.

            Ümit Zangal'ın cesedini otomobilden indiren 3 arkadaş, intihara karar verdi.

            Ardından da sırayla tüfeği alıp canlarına kıydı. Gençlerden ikisinin alnından, birinin çenesinin altından vurulduğu ve bitişik nizam ateş ettikleri belirlendi.

            Gençlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları araştırılırken, boynu kırık halde bulunan Ümit Zangal'ın, vücudunda herhangi bir yara ya da kesik izi görülmedi.

                Gençlerin kesin ölüm nedenini ise Adli Tıp Kurumu belirleyecek. 4 gencin kapalı halde bulunan cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

                Gençlerden Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu, Neşet Dalgın'ın kuaförlük, Serkan Zangal'ın ise elektronik eşya tamirciliği yaptığı öğrenildi.

                İzmir'deki otopsinin ardından, Serkan Zangal ve amcasının oğlu Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın cenazeleri Alaşehir'de yan yana toprağa verildi.

                Muharrem Zengin ise Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi'nde defnedildi.
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                Haberler Güncel Son dakika: Manisa'da 4 gencin intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz