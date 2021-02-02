Gençlerin kesin ölüm nedenini ise Adli Tıp Kurumu belirleyecek. 4 gencin kapalı halde bulunan cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Gençlerden Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu, Neşet Dalgın'ın kuaförlük, Serkan Zangal'ın ise elektronik eşya tamirciliği yaptığı öğrenildi.

İzmir'deki otopsinin ardından, Serkan Zangal ve amcasının oğlu Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın cenazeleri Alaşehir'de yan yana toprağa verildi.

Muharrem Zengin ise Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi'nde defnedildi.