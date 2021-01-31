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    • 31.01.2021 20:36
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    'da 4 genç başlarından vurulmuş halde bulundu

    Son dakika haberi... ’nın ilçesinde, 4 genç başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. 4 kişinin cesedi otopsi için morguna gönderilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa'da vahşet

    'nın ilçesinde, 4 kişi başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

    OTOMOBİL İÇİNDE BULUNDULAR
    Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, art arda silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Araştırmada öldürülengençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cesedi otopsi için morguna gönderildi. Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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