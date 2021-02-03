Uzunköprü Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, sular altında kalan arazinin çeltik ekimi yapılan bölge olduğunu ifade ederek, "Bereket geldi. Şu anda arazimizde kış olduğu için çeltik mevsimi olmadığı için çoğunluğu boş. Buğday arazimizde az ekiliş var. Bereket geldi sonuçta, barajlarımız dolmak üzere. Bölgemizde barajlarda doluluk oranlar yüzde 60 seviyelerine geldi. İnşallah bundan sonra derin deşarj projesi mayıs-haziran ayında devreye girer. O zaman net olarak konuşabiliriz kirlilikle ilgili. Bu yağmur suyu toprağı yıkadı, Meriç'e su bıraktı, gübre bıraktı. Parayla pulla yapamayacağımız işi Allah verdi" dedi.

Uzunköprü Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Toygar, ovalarına bereket geldiğini belirterek, "Ovamıza bereket geldi. Şu anda tam nehrin aktığı yerdeyiz. Yatağından çıktı ve topraklarımız yıkanıyor. Bu sel felaketini can kaybı olmadan kazasız, belasız atlattık sayılır. Şu anda yatağında akıyor nehir. Üreticilerimiz için topraklar yıkanıyor. Ekili alanlarımız, su basan alanlarımız çeltik arazisi. Şu an çeltik ekimi mevcut değil. Bazı üreticilerimizin buğdayları var. Onlar zarar görecek sanırım. Onlara da devletimizin desteğiyle telafi edileceğini düşünüyoruz. Üreticilerimiz için inşallah bereketli bir yıl olur. Havzamızda şu anda mevcut ekilecek 12 bin dönüm civarında arazi hesaplıyoruz. Mayıs ayının ilk haftasında başlayacak. Yeraltı sularını da kullanıp üretim yapacak arkadaşlarımız için de bu büyük bir veli nimet oldu. Son 2 - 3 yıldan beri bunu bekliyorduk. Özellikle yeraltı sularında da bu şekilde telafi edileceğini düşünüyoruz" dedi.