Bölgede sağanaklar nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy ilçesinde bazı noktalarda yatağından çıktı.
Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlardan Ersin Kavakoğlu, sağanak nedeniyle nehrin taştığını söyledi.
Panayır alanındaki binaların su altında kaldığını ifade eden Kavakoğlu, nehrin debisinin artışını sürdüğünü kaydetti.
Bölgede 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından, Edirne'deki Ergene ve Meriç nehirlerinin su seviyelerini arttırdı. Meriç Nehri'nin debisi son iki günde İpsala'da 729 metreküp/saniyeden 1169 saniye/metreküpe yükselirken, nehir çin sarı alarm uyarısında bulunuldu. Tunca Nehri'nin debisi ise son iki günde düşüşe geçti ve sarı alarm kaldırıldı.
'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ TAŞTI