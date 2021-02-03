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    • 03.02.2021 17:20
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    • 03.02.2021 17:20
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    SON DAKİKA! Pozantı - yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Pozantı- otoyolunun Tarsus mevkisinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kaza sonucu araçlardan bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, yaralan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Pozantı - Ankara yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Pozantı- otoyolunun Tarsus mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde çarpıştı.

    Kazada, Nurettin Koçyiğit yaşamını yitirdi, aynı aileden Zekiye, Nuray, Binali ve Ferit Koçyiğit ile diğer araçta bulunan Ayşe, Muhammed ve Mehmet Cengiz Gergin yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Pozantı - Ankara yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var