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    • Yaşam
    • 26.01.2021 12:14
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    • 26.01.2021 12:14
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    otobüsünde korkutan yangın! Herkes seferber oldu

    Son dakika haberine göre Eminönü'nde yolcularını indirek bir otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

    İETT otobüsünde korkutan yangın! Herkes seferber oldu

    Eminönü'de yolcularını indiren otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

    Edinilen bilgilere göre, sabah 09:20'de yolcularını indirmek için son durak olan Eminönü otobüs durağına yanaşan İETT otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durakta bekleyen vatandaşlar, motor kısmından çıkan dumanları görerek şoföre haber verdi. Otobüs içinde bulunan yandın tüplerini alan şoför ve vatandaşlar alevlere müdahale etti. Yangın tüpleri yetersiz kalınca diğer otobüslerden de tüp alan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Bir kişinin de çevrede bulunan hortumla su sıkmasıyla, korku yangın kontrol altına aldı.

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