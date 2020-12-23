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    • 23.12.2020 15:12
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    SON DAKİKA: CHP'li İBB'den 'da taksi minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11

    Son dakika haberine göre 'da toplu ulaşım araçlarına geldi. İstanbul'da taksi minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. CHP başkan , yönetime geldiğinde İstanbul'da hayatı ucuzlatacağını iddia etmişti.

    DHA


    Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleşti.

    2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

    Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi.

    TEKLİF KABUL EDİLDİ
    En kısa mesafenin 2.50'den 2.75 TL'ye, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması teklif edilirken, yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.



    Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe ise 2.50'den 2.75 TL'ye çıktı.


    TAKSİ AÇILIŞI 5.55 OLDU
    Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksilerde 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı.



    ULAŞIM UCUZLAYACAK DEMİŞTİ
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağını vaat etmişti. İmamoğlu'nun sözünü tutmayıp ulaşıma peş peşe zam yapması tepki çekti.

    İBB İSTANBULKART'A YÜZDE 67 ZAM YAPMIŞTI
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tek kullanımlık toplu taşıma kartlarına yaklaşık yüzde 67 zam yapmıştı. 6 TL olan kartlar 10 TL'ye çıkmıştı.
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