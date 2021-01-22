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    • 22.01.2021 11:15
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    lerde yeni dönem! 26 Ocak'tan itibaren bu kodlar tarih oluyor

    'un en çok kullanılan ulaşım araçlarından olan te 26 Ocak Salı gününden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle araçlarda 34AS, 34BZ gibi kodlar yerine, gideceği son durağın adı yer alacak.

    Metrobüslerde yeni dönem! 26 Ocak'tan itibaren bu kodlar tarih oluyor

    'da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncelleme yapıldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma yürüttü.

    Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı. Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı.

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    KODLAR TARİH OLUYOR
    Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları da artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.

    26 OCAK'TA BAŞLAYACAK
    Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

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    Haberler Güncel Metrobüslerde yeni dönem! 26 Ocak'tan itibaren bu kodlar tarih oluyor