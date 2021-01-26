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    • 26.01.2021 12:02
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    Motosikletiyle 213 km hıza ulaştı! Ertesi gün hayatını kaybetti

    'ta yaşayan , motosikletiyle yaptığı hız denemesinde 213 km/s hıza ulaştı. Güney, hız denemesinden bir gün sonra ise şehir merkezine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı ve hayatını kaybetti.

    İHA

    Giresun Orman İşletme Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ahmet Güney, dün sabah saatlerinde motosikletiyle şehir merkezine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



    MOTOSİKLETİYLE 213 KM/S HIZA ULAŞTI"
    Ahmet Güney'in hayatını kaybetmeden bir gün önce motosikletiyle hız denemesi yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte motosiklet tanıtımı yapan Güney, motosikletiyle 213 km/s hıza ulaştı.

        Güney'in arkadaşı o anları kişisel video kanalında yayınladı. Ahmet Güney, hız denemesi yaptığı videoyu çektikten bir gün sonra motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
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