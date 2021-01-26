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    • 26.01.2021 12:36
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    • 26.01.2021 12:38
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    çalışmasında yol çöktü! Hafriyat kamyonu devrildi

    'nde 'nin kanalizasyon çalışması sırasında toprak taşıyan İSKİ kamyonu yolda meydana gelen çökme sonucunda devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

    İSKİ çalışmasında yol çöktü! Hafriyat kamyonu devrildi

    'nde kanalizasyon çalışmasına toprak taşıyan 'ye ait kamyon, yolda meydana gelen çökme sonucu devrildi.

    Alınan bilgiye göre, İSKİ'ye ait kamyon, belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışması yaptığı Kavaklı Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokağı'na, çalışma yapılan alanın kapatılması için toprak getirdi.

    Sokakta seyir halinde olan kamyon, yolun çökmesi sonucu devrildi. Kamyonun kasasında yer alan toprağın bir bölümü yola savruldu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Herhangi bir yaralının olmadığı kaza sonrası kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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