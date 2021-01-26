İSKİ çalışmasında yol çöktü! Hafriyat kamyonu devrildi

Beylikdüzü'nde kanalizasyon çalışmasına toprak taşıyan İSKİ'ye ait kamyon, yolda meydana gelen çökme sonucu devrildi.

Alınan bilgiye göre, İSKİ'ye ait kamyon, belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışması yaptığı Kavaklı Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokağı'na, çalışma yapılan alanın kapatılması için toprak getirdi.

Sokakta seyir halinde olan kamyon, yolun çökmesi sonucu devrildi. Kamyonun kasasında yer alan toprağın bir bölümü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralının olmadığı kaza sonrası kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.