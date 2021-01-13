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    • Yaşam
    • 13.01.2021 15:08
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    • 13.01.2021 15:42
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    Yaşlı bir adam boyu kadar balığı bakın nasıl yakaladı! O anlar cep telefonu kamerasında

    ’ta yaşlı adamın boyu kadar büyüklükte yakaladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Yaşlı adamın dev yayın balığını yakalamak için suya atladığı sırılsıklam olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar "Helal olsun dayı" diyerek alkışladı.


    Olağanüstü kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak'ta canlılar da bu durumdan etkilendi. Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü.

    Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı. 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren yaşlı adam önce elindeki kesici aletle birkaç darbe vurdu.

    Sonra sırılsıklam olmasına rağmen takip ettiği balığı uzun uğraşı sonucu yakaladı.

    Nefes nefese kalması üzerine bir süre dinlenmesinin ardından solungaçlarından tutup kıyıya çıkardı.

    O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Bazı vatandaşlar "Helal olsun dayı" diyerek alkışladı.

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    Haberler Yaşam Yaşlı bir adam boyu kadar balığı bakın nasıl yakaladı! O anlar cep telefonu kamerasında