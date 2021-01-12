



Özellikle Meteorolojinin yağmur veya fırtına uyarısı yaptığı zamanlarda bir elin vanayı açarcasına bu akıntıya neden olduğunu ileri süren Bilgili, şöyle konuştu:



"Bize daha önce selden dolayı dere yataklarının oynadığını söylüyorlardı. Bu olay daha çok tatil günlerine denk gelen, havanın yağmurlu olduğu zamanlarda oluyor. Fırtına veya yağmur geçene kadar akıntı oluyor, sonra bir anda kesiliyor. Bir kimyasal atık gibi köpürüyor ve kokuyor. Tarım alanlarında kullanılan, temizlikte kullanılan asitlerin kokusu geliyor. Havada çok ağır bir koku var. Baş ağrısından burada duramıyorum. Pandemiden dolayı restoranımız kapalı ama açık olsa koku geldiğinde işletmemi kapatıyorum. Çünkü müşterilerim bu koku içinde oturamıyor."