Polis uyardı vatandaş dinlemedi: Dikkat! Zehirli olabilir

Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok" dedi.