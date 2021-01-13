"Toplantıda, halk sağlığının korunması amacı ile ilimiz sınırları içerisinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde yaşanan balık ölümlerinin halk sağlığı açısından oluşturabileceği riski önlemek amacı ile ikinci bir emre kadar Yeşilırmak Nehri'nde balık tutulmasının yasaklanmasına,