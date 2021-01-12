YILLARCA ŞİDDETE KATLANDI

Kardeşi Nimet Çelik, "Ablam 2008'de girdiği sınavda yüksek puan aldı. Bu puanla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bile girebilirdi. Çok istememize rağmen, hiçbir yere kayıt yaptırmadı. Daha sonra Ramazan İpek'le evlenip servisçilik yapmaya devam etti. 2009'da tekrar sınava girip dışarıdan okunabilen bir bölüme kayıt yaptırdı. Ama bir yıl sonra bıraktı. Servisçiliğe devam etti" dedi. Baba Menderes Çelik ise "Kredi çekip aldığı servis aracı ile Antalya'ya 60 kilometre uzaklıktaki Ilıca Mahallesi'ndeki yem fabrikalarının işçilerini taşımaya başladı. Evlendikten sonra ise sürekli şiddet gördü ama öldürülme korkusuyla yıllardır yediği dayağa, gördüğü işkenceye katlandı" dedi.