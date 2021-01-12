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    • Yaşam
    • 12.01.2021 09:36
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    • 12.01.2021 09:50
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    Hayvan si ile suyun donmasını önledi

    Kış aylarının oldukça sert geçtiği 'ta evine gelen su borusunun içindeki suyun donmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Aslan, borunun toprak dışında kalan ve sürekli donan bölümünü bölgede "fışkı" adı verilen koyun dışkısıyla doldurduğu traktör lastiğinin içerisinden geçirerek sorunu çözdü.

    DHA
    Çözümü hayvan gübresinde buldu

    Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan musluk ile su şebekelerinde patlak ve çatlamalar meydana geliyor.

    Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde oturan ve evinin suları sık sık donan Metin Aslan'da ilginç bir yöntem geliştirdi.

    Traktör lastiğinin içini 'fışkı' adı verilen koyun dışkısıyla doldurarak suyun donmasını önledi.

    Bu sistemi kendisinden sonra köyde bir kaç kişinin daha uygulamaya başladığını belirten Aslan,

    "Geceleri sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle maalesef sularımız donuyor.

    Donan su borularını açmak ise saatlerimizi alıyordu.

    Ne yaptıysam bunu önleyemedim.

    Sonunda evin önünde akmakta olan borunun toprak dışında kalan ve sürekli donan bölümünü traktör lastiğinin içine aldım ve sıcak tutan hayvan dışkısı ile doldurdum.

    O günden sonra su hiç donmadı. Evde donan sular nedeniyle tüm ihtiyacımızı bu sudan karşılıyoruz.

    Bunu gören bir kaç arkadaşta evinde aynı sistemi uyguladı" diye konuştu.
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