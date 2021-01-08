Tuncelililer olarak kurallara uyulduklarını dile getiren Musa Turan ise "Temennimiz, hiçbir vakanın olmamasıdır. Ben de burada bir esnafım. İş yerimde tüm kurallara uyuyorum. Gelen müşterilerimizde özellikle çok itinalı davranıyor, maskelerini çıkarmıyor ve mesafeye çok dikkat ediyorlar. Hafta sonu kısıtlamaları çok iyi oldu. Bunun devam etmesini istiyoruz. Hafta sonları şehir sessizliğe bürünüyor. Tahminim, bu kısıtlamalarının vaka sayılarının düşürdüğüdür" dedi.