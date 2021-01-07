Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız" açıklamasında bulundu.
6 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
5 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
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27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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