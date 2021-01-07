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    • 07.01.2021 19:49
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    SON DAKİKA! koronavirüs vaka ve vefat tablosu: koronavirüste son durumu açıkladı

    , koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. 'de koronavirüs salgınında bugün 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi. 194 kişi ise vefat etti. Öte yandan sosyal medya hesbaından vaka tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

    Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız" açıklamasında bulundu.

    6 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA! 7 Ocak koronavirüs vaka ve vefat tablosu: Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu açıkladı