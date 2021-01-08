Uyanıklar coronavirüs tehlikesini de sulandırdı! 600 liraya “negatif garantili” test (Koronavirüs haberleri)

Yurt dışına çıkışlarda yerli ve yabancılara zorunlu tutulan PCR testlerinde sahtecilik yapılarak yeni bir kazanç kapısı tespit edildi. VIP ve hızlı test adı altında evlere ve işyerlerine kadar gelen özel firmalar, yolculuğa çıkacak kişilere negatif garantili testler yapmaya başladı.
Fiyatları 600 lirayı bulan bu testlerde 20 dakikada sonuç alınıyor.
Test pozitif ise sisteme girilmiyor. Ya da sisteme negatif olarak işleniyor. Bakanlık bu kişileri takibe aldı.
PANDEMİDE SINIR YOK
Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turist sayısı yeniden artışa geçti. Karantina şartına rağmen turistler sınırda uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Bulgar turistlerin ülkeye girişlerine negatif sonuçlu PCR test ibrazı isteniyor.
Görevli memurlara testlerini negatif olarak ibraz edenler, içeriye giriş yapabiliyor.
Test yaptırmadan gelenler, gidecekleri adresleri beyan edip, 7 gün karantina şartıyla Edirne'ye ayak basıyor.
DSÖ'DEN TEBRİK
Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Kluge ile görüştü. Kluge, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetleri ve liderliği tüm ülkeler tarafından takdir görüyor. Hızlı tanı kiti ve virüsün genom dizilimi konusunda yaptığınız çalışmalar için sizi tebrik ediyoruz" dedi.
ÇATI KAPI BASKIN
Bursa'da Eski Boksörler Derneği'ne baskın düzenlendi. Kumar oynayanlara ceza kesildi. Bazı kişilerin uyuyor numarası yaparak ceza yemekten kurtulmaya çalışması dikkat çekti. Konya'da ise bir eğlence yerine düzenlenen baskında, içeridekiler çatıya çıkarak kurtulmak istedi. Sütunların altına gizlenenler de ceza yemekten kurtulamadı.
HEY UYAN DA CEZA YAZAYIM
Eski bir boksör, uyuyor numarası yaptı.
AŞIRI HAZIRLIK
Sağlık Bakanlığı, 81 ile yazı gönderdi. Kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde 'Aşı Odası' istedi. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak. Her 10 aşı uygulama odası için 1 sorumlu hekim görevlendirilecek.
AŞI KAPASİTESI ARTACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile Biontech aşısının Türkiye'ye gelişi ile ilgili son planlamaları görüştü. Koca, "Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.
CORANA DRAM
Tokat'ta Coronavirüs tedavisi gören 7.5 aylık hamile Esma Konukçu hayatını kaybetti. Bebeği ise sezeryanla dünyaya getirildi. 1.5 kilogram olarak doğan kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Konukçu'nun cenazesi ise gözyaşları arasında defnedildi.
15 ŞUBAT MÜJDESİ
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamaların sonuç verdiğini söyledi: Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500'e düştü. Aşının ilk dozunun 15 Ocak gibi yapılacağını düşünürsek, 15 Şubat gibi kısıtlamaların kaldırılmasını mümkün olabilir.