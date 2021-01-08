Uyanıklar coronavirüs tehlikesini de sulandırdı! 600 liraya “negatif garantili” test (Koronavirüs haberleri)

AŞIRI HAZIRLIK



Sağlık Bakanlığı, 81 ile yazı gönderdi. Kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde 'Aşı Odası' istedi. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak. Her 10 aşı uygulama odası için 1 sorumlu hekim görevlendirilecek.