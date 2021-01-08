



Fiyatları 600 TL'yi bulan bu hızlı testlerde 20 dakikada sonuç alınıyor. Eğer kişi pozitif ise Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ya girilmiyor ya da anlaşmaya göre sonuç sisteme negatif olarak işleniyor. Kişi de aynı gün uçağına binerek, karantinadan kurtuluyor.



Zira uçak saatinden 24 saat önce yapılması zorunlu olan PCR testi pozitif çıkan birinin uçuş biletleri iptal oluyor. Çoğu hava yolu şirketi düşük ücretlerle değişim sağlasa da özellikle turistler için 10 gün Türkiye'de kalmak büyük bir maliyet anlamına geliyor. Edinilen bilgiye göre yurt dışında önemli toplantıları olan iş adamları da garantili PCR testlerini tercih ediyor.