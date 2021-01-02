Iraklı iş adamına suikast girişimi! Korumanın öldürüldüğü an kamerada

Şüpheli şahıs ise yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. İş adamının daha öncede kendisinden para isteyen adamlar olduğu öğrenildi. Taner'in cenazesi ise memleketine gönderilerek defnedildi.