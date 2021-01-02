





'HAMSİNİN YARISINI ÇÖPE ATMAK ZORUNDA KALDIK'

Hamsi almak için hale gelen İlay Kara ise, "Hamsi ilk çıktığı dönemlerde balık haline geldik sevinçli sevinçli. Ama hamsi o kadar inceydi ki aldığımız hamsinin yarısını çöpe atmak zorunda kaldık. Bazen tezgahlarda altı farklı üstü farklı oluyor. Balıkçılar bazen insanı yanıltıyorlar. Alt tarafa ince hamsiyi üstüne ise kalın hamsiyi yerleştirip kasaları öyle tezgaha koyuyorlar. Şu an biraz daha büyük hamsi ama yine de yeterli değil" ifadelerini kullandı.



