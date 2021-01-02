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    • 02.01.2021 09:36
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    SON DAKİKA: 'da kan donduran olay: Bir apartman garajında 3 kişi ölü olarak bulundu

    Son dakika haberine göre, 'nın ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi ölü olarak bulundu. Kan donduran olayla ilgili olay yerine ekipler sevk edildi. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

    AA
    Ankara'da kan donduran olay: 3 ceset bulundu

    'nın ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

    Alınan bilgiye göre, 'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

    Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

    Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

    Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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