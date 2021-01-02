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    • 02.01.2021 10:14
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    polisin elini ısırdı serbest kaldı

    'de caddede taşkınlık yaparken kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna saldıran ve elini ısıran uyruklu bir H gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Aboubakar H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    AA
    Aboubakar polisi ısırdı serbest kaldı

    Edirne'de caddede taşkınlık yaparken kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun elini ısıran Kamerun uyruklu kişi gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Turan Dursun Caddesi'nde saldırgan tavırları olan kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Polisler, Kamerun uyruklu Aboubakar H'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada saldırgan tavırlarına devam eden yabancı uyruklu kişi, polis memurunun elini ısırdı.

    Gözaltına alınan Aboubakar H, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

    Zanlıya polis memuru maske taktı.

    Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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