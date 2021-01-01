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    • 01.01.2021 16:38
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    Feyzanur öldürüldü mü? Kafaları karıştıran paylaşım! Türkiye bunu konuşuyor

    'te yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Feyzanur S. 7 kattaki evlerinin balkonundan atladı. 'ne kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Feyzanur'un 17 Ağustos 2020'de yaptığı paylaşımda "Ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim" ifadeleri kafaları karıştırdı.

    DHA
    Lise öğrencisi kızın kafa karıştıran ölümü

    Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

    Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı.

    Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

    Feyzanur S.'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Feyzanur'un paylaşımı Twitter'da gündem oldu. Türkiye'nin dikkatini çeken paylaşım, sosyal medya kullancılarını harekete geçirdi.

    Feyzanur'un hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan Twitter paylaşımı kafaları karıştırdı.

    Twitter'da Feyzanur'un ölümü #feyzayaneoldu ile 1. sırada.

    Twitter kullanıcıları Feyzanur'un ölünün araştırılmasını bir cinayet şüphesi olduğu ifadeleriyle belirtti.
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