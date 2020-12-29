

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin TAKVİM'e konuştu. Ahlaksız teklifi yapan CHP'linin ismini, parti yöneticilerine verdiğini söyledi.

açıklamada bulunan acılı baba Sıddık Gültekin, "Bir CHP'li vekil ve ilçe başkanı aracı oldu. Bana davadan vazgeçmem söylendi. Ben de 'Sizin kızınız olsa vazgeçer misiniz' dedim. Aile de bu işin içinde. 'Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun' diye belirttim. Beni arayan milletvekilinin ve ilçe başkanın ismini biliyorum.