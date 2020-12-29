CHP Altay, CHP milletvekilinin Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak şikayetinden vazgeçmesini istediği iddiasının sorulması üzerine, "Böyle bir olay yok. Adı geçen milletvekilimizi yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Milletvekilimiz baba ile 1,5 dakikalık telefon konuşması yapıyor. Hiç tanımadığı bir babaya da zaten bir milletvekili, 'sen bundan vazgeç' demez. Normal bir zekaya sahip kimse, aileyi böyle tehdit etmez. Milletvekilimiz, böyle bir şeyin ispatlanması halinde bırakın CHP'den istifa etmeyi, milletvekilliğinden istifa edeceğini kamuoyuyla paylaştı. Biz kendisine güveniyoruz" dedi.

CHP'Lİ VEKİL NE DEMİŞTİ?