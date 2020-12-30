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    • 30.12.2020 08:49
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    • 30.12.2020 09:06
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    SON DAKİKA: 'den sonra bir kadın daha katledildi! öldürülüp ormana gömüldü

    Son dakika haberi: tarafından yakılarak öldürülen dün hayata veda etti. Öğrencileri ve yakınları tarafından oldukça sevilen öğretim üyesi, sevgilisi tarafından canice yakılarak hayatını kaybetti. Bu vahşi dün 'nin gündemini sarsarken 'nın Strasbourg kentinden de acı haber geldi. Dört çocuk annesi 25 yaşındaki , 8 yıldır birlikte olduğu ve kısa süre önce ilişkisine son verdiği tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özyanık, cesedi büyük bir sandığa yerleştirerek bir arkadaşının yardımıyla ormanlık alana gömdü.

    Sevgilisi bıçaklayarak öldürüp ormana gömdü

    Türkiye'nin gündemi dün öğleden sonra Aylin Sözer oldu. Aylin Sözer, İstanbul Maltepe'de sevgilisi Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürüldü. Sözer'in acısı henüz soğumamışken acı haber bu sefer Fransa'dan geldi.

    YASEMİN ÇETİNDAĞ'I ÖNCE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI
    Hürriyet'in haberine göre; Savaş Özyanık (42) ile sekiz yıldır birlikte yaşayan Çetindağ, kısa süre önce ilişkilerine son vermişti. Çetindağ'a daha önce de şiddet uyguladığı ifade edilen Özyanık, 23 Aralık'ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ'ın evine gitti.

    Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada Özyanık, Çetindağ'ı dövdü sonra da bıçakladı.

    ÇOCUKLARI ANNEANNELERİNİN EVİNE GÖTÜRDÜ
    Çetindağ'ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü.

    ÇETİNDAĞ'IN CESEDİNİ ORMANA GÖMDÜ NEHRİ SANDIĞA ATTI
    Çetindağ'a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.

    KASTEN CİNAYETTEN YARGILANACAK
    Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık'ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı.

    Başta Çetindağ'ı öldürdüğünü inkâr eden Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu.

    Strasbourg Savcılığı, Özyanık'ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Aylin Sözer'den sonra bir kadın daha katledildi! Yasemin Çetindağ öldürülüp ormana gömüldü