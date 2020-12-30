YASEMİN ÇETİNDAĞ'I ÖNCE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

Hürriyet'in haberine göre; Savaş Özyanık (42) ile sekiz yıldır birlikte yaşayan Çetindağ, kısa süre önce ilişkilerine son vermişti. Çetindağ'a daha önce de şiddet uyguladığı ifade edilen Özyanık, 23 Aralık'ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ'ın evine gitti.