İstanbul Maltepe'de özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, boğazı kesilerek ve yakılarak katledilmiş halde bulundu.
"BU MESLEĞİ BÜYÜK BİR AŞKLA YAPACAKSINIZ"
Sosyal medyada yer alan görüntülerde Aylin Sözer'in öğrencilerine, "Hepinizi çok seviyorum. Bilmiyorum gösterebildim mi ama... Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim ki siz de aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar güveniyorum ve inanıyorum ki, çıkacaksınız ortalığın tozunu dumanını attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi, ilgi, saygı en çok da meslek aşkı var" dediği görülüyor.
Öğrencilerine "Sakın unutmayın; bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur" sözleriyle seslenen Sözer, konuşmasını şöyle sürdürüyor:
"Ve her hayatına dokunduğunuz çocukta bunu tekrar tekrar yaşayın. Allah sizi bu mesleği yaparken mutlu, uzun ömürle ve hep daim etsin. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun"