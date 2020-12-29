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    • 30.12.2020 00:58
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    'da yakılarak katledilen 'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı!

    'de özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan , boğazı kesilerek ve yakılarak katledilmiş halde bulundu. Sözer'i öldürdükten sonra cesedini yakan cani gözaltına alındı. kan donduran e karşı ses yükseltirken Sözer'in mezun ettiği öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı. Görüntülerde 'Aylin Hoca'nın öğrencilerine "Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim siz de aynı aşkla yapacaksınız" dediği ve öğütler verdiği görüldü.

    İstanbul Maltepe'de özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer, boğazı kesilerek ve yakılarak katledilmiş halde bulundu.

    Sözer'i öldürdükten sonra cesedini yakan cani gözaltına alındı. Türkiye kan donduran cinayete karşı ses yükseltirken Sözer'in mezun ettiği öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı.

    "BU MESLEĞİ BÜYÜK BİR AŞKLA YAPACAKSINIZ"
    Sosyal medyada yer alan görüntülerde Aylin Sözer'in öğrencilerine, "Hepinizi çok seviyorum. Bilmiyorum gösterebildim mi ama... Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim ki siz de aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar güveniyorum ve inanıyorum ki, çıkacaksınız ortalığın tozunu dumanını attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi, ilgi, saygı en çok da meslek aşkı var" dediği görülüyor.

    Öğrencilerine "Sakın unutmayın; bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur" sözleriyle seslenen Sözer, konuşmasını şöyle sürdürüyor:

    "Ve her hayatına dokunduğunuz çocukta bunu tekrar tekrar yaşayın. Allah sizi bu mesleği yaparken mutlu, uzun ömürle ve hep daim etsin. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun"
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    Haberler Yaşam İstanbul'da yakılarak katledilen Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı!