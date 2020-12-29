"BU MESLEĞİ BÜYÜK BİR AŞKLA YAPACAKSINIZ"

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Aylin Sözer'in öğrencilerine, "Hepinizi çok seviyorum. Bilmiyorum gösterebildim mi ama... Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim ki siz de aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar güveniyorum ve inanıyorum ki, çıkacaksınız ortalığın tozunu dumanını attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi, ilgi, saygı en çok da meslek aşkı var" dediği görülüyor.